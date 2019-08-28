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تحضيرات للإعلان عن مسودة مصالحة شاملة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس لجنة التواصل والاتصال عن الجنوب المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الجامع الليبي اجتماعا مع نشطاء المجتمع المدني في الجنوب لطرح مسودة المؤتمر بشأن المصالحة الوطنية الشاملة.

الاجتماع تطرق إلى بنود ميثاق الشرف ووثيقة المبادئ الوطنية التي تهدف لفتح حوار ليبي ليبي وعقد مؤتمر عام يجمع كافة مكونات المجتمع لإيجاد حلول عادلة تفضي لتحقيق مصالحة شاملة بين الليبيين دون تدخلات خارجية.

وانتهى الاجتماع بتوصيات تدعو إلى ضرورة عقد ملتقى موسع يضم ممثلين عن باقي مناطق الجنوب قبل المشاركة في المؤتمر الوطني الجامع، فضلاً عن دعوة الفاعلين لحقن الدماء بين مكونات مدينة مرزق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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