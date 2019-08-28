تحضيرات للإعلان عن مسودة مصالحة شاملة

عقد رئيس لجنة التواصل والاتصال عن الجنوب المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الجامع الليبي اجتماعا مع نشطاء المجتمع المدني في الجنوب لطرح مسودة المؤتمر بشأن المصالحة الوطنية الشاملة.

الاجتماع تطرق إلى بنود ميثاق الشرف ووثيقة المبادئ الوطنية التي تهدف لفتح حوار ليبي ليبي وعقد مؤتمر عام يجمع كافة مكونات المجتمع لإيجاد حلول عادلة تفضي لتحقيق مصالحة شاملة بين الليبيين دون تدخلات خارجية.

وانتهى الاجتماع بتوصيات تدعو إلى ضرورة عقد ملتقى موسع يضم ممثلين عن باقي مناطق الجنوب قبل المشاركة في المؤتمر الوطني الجامع، فضلاً عن دعوة الفاعلين لحقن الدماء بين مكونات مدينة مرزق.

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