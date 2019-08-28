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السماح للبلديات بإنشاء شركات استثمارية ومناطق حرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سمحت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق للبلديات باقتراح وإنشاء مناطق حرة وشركات استثمارية مشتركة مع رأس مال محلي أو أجنبي.

وورد في منشور للوزارة اطلعت قناة “218” على نسخة منه، أنها فتحت باب قبول مقترحات المشروعات أمام البلديات الراغبة في الاستثمار، بحسب القوانين المعمول بها، على أن تستقبل الوزارة المقترح كاملا الكترونيا أو من خلال الحضور للوزارة في أوقات العمل الرسمية متضمنا فيه نوع المشروع واسم البلدية.

وأوضحت الوزارة أن استلام الطلبات ستتم عبر فرق مختصة مشكلة من وزارة الحكم المحلي مع الحفاظ على كافة الحقوق الفكرية للمتقدمين، مشددة في ذات الوقت أنها على استعداد لتقديم كافة التسهيلات خاصة المشروعات الخدمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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