سلامة يبحث الأزمة الليبية مع قائد “أفريكوم”

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، في تونس قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن سلامة أطلع المسؤولين الأميركيين على آليات وآفاق العملية السياسية، مضيفة أن الجميع أكدوا أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج التقى تاونسند ونورلاند أمس في تونس، وتم بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية في ليبيا، ومكافحة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى الحاجة لحل النزاع في ليبيا.

وبحسب بيان لـ”أفريكوم” فقد أكد تاونسند للسراج أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي، والتزام بلاده بإجراء حوار مفتوح وشفاف بشأن الأوضاع الأمنية العاجلة، وتأييدها الكامل لجهود الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية ومكتب العمل الخارجي الخاص بليبيا لتعزيز الاستقرار والازدهار في ليبيا.

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