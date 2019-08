نقابة المعلمين تعلق الدراسة للعام القادم لحين تنفيذ مطالبهم

المتوسط:

علقت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا اليوم الأربعاء، الدراسة للعام الدراسي المقبل والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب بخصوص زيادة مرتبات العاملين في التعليم.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم لن تتم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة، وتؤكد على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله.

وفي يونيو الماضي، نظمت النقابة وقفة احتجاجية أمام مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء للمطالبة بتنفيذ قانون الزيادة.

