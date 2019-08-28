تفعيل منفذ “غدامس – الدبداب” البري

استأنفت الأجهزة الأمنية والضبطية عملها بدائرة الاختصاص بمديرية أمن منفذ غدامس، وذلك بتشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين منفذ “غدامس – الدبداب” البري وإعادة تفعيله.

ويربط منفذ غدامس الحدودي بين دولتي ليبيا والجزائر وتم إغلاقه من الجانب الجزائري شهر مايو 2014.

وسيتم الشروع بتنفيذ الخطة الأمنية بالمنفذ وذلك بترشيح عناصر أمنية كفؤة من جميع الأجهزة الأمنية المفترض تواجدها ضمن خطة التأمين وإقحامهم في جدول عمل يومي بساعات دوام محددة.

وفي اجتماع أقيم بالمناسبة أبدت كافة العناصر الأمنية بالمنفذ استعدادها التام للعمل على النهوض بالمنفذ، وتم التنسيق لإقامة حملة نظافة شاملة وترتيب المكاتب والإدارات من جديد بحيث يبسط هيبة وأهمية هذا المنفذ الحيوي.

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