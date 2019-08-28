القوات المسلحة تصد هجومًا للمليشيات في بلدة الزطارنة

تاجوراء-العنوان

صدت القوات المسلحة اليوم الأربعاء هجومًا للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق في بلدة الزطارنة الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء وتبعد بنحو 67 كيلومترًا شمال ترهونة.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة كبدت المليشيات خسائر كبيرة في الآليات والأفراد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد توقف العمليات القتالية.

وفيما ذكرت مصادر محلية من داخل مصراتة وصول 18 قتيلًا في اشتباكات الزطارنة، أكد المركز الإعلامي لعمليات الكرامة، أن عدد القتلى والجرحى في صفوف المليشيات ارتقى إلى 25 بينهم 20 قتيلًا.

كما أكد المركز، أسر خمسة من أفراد الميليشيات المهاجمة على محور الزطارنة من بينهم اثنين تابعين من لميليشيات الزاوية.

وذكرت المركز، أن القوات المسلحة نفذت عملية نوعية ضد الميليشيات المهاجمة لمحور الزطارنة، مؤكدة أن الوضع تحت سيطرة القوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية