السراج مطالب بإعلان مرزق “منطقة منكوبة”

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء الأربعاء، الأوضاع في مدينة مرزق مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية.

وأوضح إعلام المجلس الرئاسي أن اللقاء تركز حول الاعتداءات والانتهاكات التي طالت المدينة وسكانها وموجات النزوح التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وطالب أعضاء الوفد خلال اللقاء بإعلان المدينة منطقة منكوبة تحتاج إلى مساعدات عاجلة، كما طالبوا بتشكيل لجنة لحصر الأضرار وتثبيت الحقوق وتقصي الحقائق.

تجدر الإشارة إلى أن شخصيات من المجلس البلدي لمدينة مرزق وأعضاء من مجلس النواب اتهموا المجلس الرئاسي بالتواطؤ ودعم المجموعات التي هاجمت مدينة مرزق وتسببت في العمليات الانتقامية وموجات النزوح للأهالي.

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