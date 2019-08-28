فرنسا تدعو ليبيا لتقوية التمثيل الدبلوماسي

بعث رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي تحدث فيها عن أهمية ما أسماه تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر إعلام مجلس النواب أن كومب شدد على الحاجة الملحة لاستمرار الحوار الثنائي بين اللجنتين الليبية والفرنسية في مجالات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً من مجلس النواب قام بزيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي أكتوبر الماضي الأمر الذي فتح باب التواصل المباشر مع أعضاء المجلس الفرنسي بهدف تعزيز العلاقة في مختلف المجالات.

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