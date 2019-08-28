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فرنسا تدعو ليبيا لتقوية التمثيل الدبلوماسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعث رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي تحدث فيها عن أهمية ما أسماه تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر إعلام مجلس النواب أن كومب شدد على الحاجة الملحة لاستمرار الحوار الثنائي بين اللجنتين الليبية والفرنسية في مجالات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً من مجلس النواب قام بزيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي أكتوبر الماضي الأمر الذي فتح باب التواصل المباشر مع أعضاء المجلس الفرنسي بهدف تعزيز العلاقة في مختلف المجالات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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