وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يبحث أوضاع مدينة مرزق

ناقش وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق عبد الناصر ميدي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مرزق علي ورضابو وعضو المجلس محمد عمر، أوضاع مدينة مرزق.

وتحدث رئيس المجلس التسييري عن الاوضاع التي تمر بها المدينة وعمليات النزوح التي شهدتها، مشددا على ضرورة وقوف حكومة الوفاق وقفة جادة مع سكان المدينة وتوفير الحماية والاحتياجات العاجلة والضرورية وبشكل عاجل .

وشدد الوكيل على ضرورة عمل المجلس التسييري مرزق على حل مشاكل سكان المدينة جميعا حتى يعود الامن والاستقرار للجميع.

