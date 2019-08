المتوسط:

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلّف اليوم الأربعاء مع مُدراء الإدارات العامة و المكاتب والفروع، خطة مكتب التدريب والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الفروع .

وأكّد رئيس الهيئة على الإصرار والتفاني و الجدية في العمل و أنّ الهيئة لن ترضخ ولن تثنيها الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد في التقصير في أداء عملها على أكمل وجه..

واستعرض مدير مكتب التدريب خطة عمل المكتب وما تم إنجازه من أعمال تدريبية ساهمت في الرفع من كفاءة الموظفين ، وأشار إلى تقديمه مقترح لإعادة هيكلة مكتب التدريب خاصةً بعد فصله عن مكتب التعاون الدولي.

كما تطرّق مُدراء الفروع بدورهم إلى جملة من الموضوعات و العراقيل التي تواجه عملهم خاصّة الفروع الواقعة في المناطق التي تشهد ظروف أمنية صعبة و التي حالت دون ممارسة بعض الموظفين لأعمالهم الرقابية .

The post الرقابة الإدارية تناقش خطة مكتب التدريب والمشاكل التي تواجههم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية