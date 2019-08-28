ظريف يلتقي سيالة على هامش “تيكاد”

اجتمع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف على هامش المؤتمر الدولي لتنمية أفريقيا (تيكاد) المنعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية.

الخارجية الإيرانية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ذكرت أن الوزيرين بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويشارك سيالة في أعمال مؤتمر طوكيو بمشاركة رفيعة المستوى من وفود الدول الإفريقية ومؤسسات اقتصادية يابانية بهدف تعزيز التعاون بين قارة إفريقيا والبلد الآسيوي.

وسبق أعمال المنتدى اجتماع وزاري على مستوى دول التيكاد وتستمر أعمال المنتدى على مدار يومين بمشاركة من البنك الدولي.

وستعلن اليابان في اليوم الختامي للمؤتمر عن قروض لدول إفريقية عديدة بقيمة 3 مليارات وأربعمئة مليون يورو، وسيقدم البنك الأفريقي الياباني للتنمية قروضا استثمارية في البورصات بقيمة 300 مليون يورو.

وتتضمن قمة “تيكاد” 5 أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون هم: حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

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