السراج يبحث أوضاع مرزق مع وفد من المدينة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،اليوم الأربعاء ،النائب محمد ادم لينو، وممثلين عن الحماء و الشيوخ والاعيان هم اللغوزة يوسف، وكونى انر، ويوسف أدم، وأبوبكر عثمان، ومحمد عثمان ، ويوسف حسن.

واستمع السراج إلى ما قدمه أعضاء الوفد من شروحات حول الأوضاع في مرزق وموقف المكون التباوي تجاه ما شهدته المدينة من اعتداءات إضافة لاحتياجات السكان والمتطلبات الأمنية.

وجدد الرئاسي دعوته، للاحتكام للعقل والارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن يتجه الجميع إلى طريق المصالحة والتفاهم الذي مهدته حكومة الوفاق قبيل الاعتداءات، حفاظا على وحدة الصف والسلم الأهلي، محذرا من دعاة الشقاق والفتنة.

من جانبهم اكد أعضاء الوفد حرصهم على لم الشمل والسلم الأهلي، وانهم يحملون القوة المعتدية وحدها مسؤولية ما لحق بالمدينة من من خسائر بشرية ومادية.

من جهة أخرى بحث الاجتماع متطلبات السكان، حيث اكد السراج على أن حكومة الوفاق تعمل على الإسراع بتنفيذ المشروعات المقررة للجنوب الليبي، وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات والعمل على تأمين احتياجات كافة المواطنين.

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