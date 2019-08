المتوسط:

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء، مع النائب محمد ادم لينو، وممثلين عن الحماء والشيوخ والأعيان الأوضاع في مرزق وموقف المكون التباوي تجاه ما شهدته المدينة، إضافة لاحتياجات السكان والمتطلبات الأمنية.

وجدد السراج دعوته، للاحتكام للعقل والارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن يتجه الجميع إلى طريق المصالحة والتفاهم الذي مهدته حكومة الوفاق، حفاظا على وحدة الصف والسلم الأهلي، محذرا من دعاة الشقاق والفتنة.

من جهة أخرى بحث الاجتماع متطلبات السكان، حيث اكد السراج على أن حكومة الوفاق تعمل على الإسراع بتنفيذ المشروعات المقررة للجنوب، وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات والعمل على تأمين احتياجات كافة المواطنين.

The post السراج يبحث أوضاع مرزق مع وفد من أعيان وحكماء المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية