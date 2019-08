الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده لخطة البعثة الأممية في ليبيا

المتوسط:

أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، مواصلة دعم بلاده وتأييدها لخطة المبعوث الأممي في ليبيا بما يسمح بحقن الدماء والعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السياسية لتستعيد ليبيا مكانتها الطبيعية وعودة الاستقرار إلى المنطقة، مشددا على أنه من مصلحة تونس أن تعود الأمور إلى نصابها في ليبيا؛ نظرا للترابط المتين بين البلدين.

وأعرب الناصر خلال اجتماعه مع سلامة اليوم الأربعاء بتونس، عن تقديره للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، ومبادراته من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

من جانبه أطلع سلامة الرئيس التونسي على نتائج اتصالاته وتحركاته الأخيرة داخل ليبيا وخارجها من أجل إيجاد موقف دولي موحد حول مقترحات قدمها للخروج من الأزمة بما يسمح للفرقاء بتجاوز خلافاتهم، ويمكن دول الجوار وفي مقدمتها تونس من الاستفادة من استقرار الأوضاع في البلاد، مشيرا في هذا السياق إلى الموقف المشجع الذي لمسه إثر اجتماع قادة دول مجموعة السبع الكبار بفرنسا بشأن ليبيا.

