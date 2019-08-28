عقد اجتماع لوضع حلول لأزمة الكهرباء بشرق ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

اجتمع نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالقادر النظيف بإدارة محطة كهرباء شمال بنغازي لدراسة المشاكل التي تواجهها بعد أزمة الكهرباء الحادة التي ضربت منطقة شرق ليبيا اليومين الماضيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، إن النظيف ناقش مع الإدارة المشاكل والصعوبات التي تواجهها في أداء أعمالها بالصورة المطلوبة لوضع الحلول العاجلة والمناسبة لها بالصورة التي تضمن عدم رجوعها مرة أخري.

وأشار خليفة، إلى أن الاجتماع يأتي من ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها الهيئة لمعالجة كافة المشاكل في الشبكة الكهربائية.

وضربت المنطقة الشرقية لليبيا اليومين الماضيين أزمة كهرباء تسببت في حدوث إظلام تام بمختلف المدن والمناطق.

وأرجعت الهيئة حدوث ذلك إلى خروج وحدتين من محطة شمال بنغازي عن الخدمة جراء حدوث أعطال مفاجئة.

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