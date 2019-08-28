أبرز تصريحات اللواء المسماري بشأن الوضع في مرزق

المسماري:
– أوامر القائد العام للجيش الوطني بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمية لها
– القوات الجوية تستهدف المجموعات المسلحة في مرزق
– نملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة مع داعش
– الاستطلاع الجوي يشمل مدينة سبها إلى هون وكامل طرابلس
– قواتنا قتلت العشرات من المهاجمين وأسرت عددا آخر ودمرت آلياتهم
– القوات الجوية تستهدف المجموعات المسلحة في مرزق
– نملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة مع داعش
– الاستطلاع الجوي يشمل مدينة سبها إلى هون وكامل طرابلس
– قواتنا قتلت العشرات من المهاجمين وأسرت عددا آخر ودمرت آلياتهم
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