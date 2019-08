أبرز تصريحات اللواء المسماري بشأن الوضع في مرزق

المسماري: – أوامر القائد العام للجيش الوطني بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمية لها

– القوات الجوية تستهدف المجموعات المسلحة في مرزق

– نملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة مع داعش

– الاستطلاع الجوي يشمل مدينة سبها إلى هون وكامل طرابلس

– قواتنا قتلت العشرات من المهاجمين وأسرت عددا آخر ودمرت آلياتهم



