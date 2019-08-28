المسماري يكشف تفاصيل الأوضاع في مرزق ويوجه رسالة لأهالي غريان

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة الزطارنة جنوب العاصمة طرابلس، أسفرت عن أسر 5 من عناصر المجموعات المسلحة وتدمير عدد من الآليات.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن المنطقة العسكرية مرزق تحت الاستطلاع الجوي الدائم وذلك بناء على تعليمات من القائد العام للجيش بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمة لها، مشيرا إلى امتلاك القيادة العامة للجيش لأدلة كاملة تفيد بارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المسماري، ” تنظيم داعش مازال ناشطاً في محيط مرزق والمنطقة المحاذية لها مستفيداً من تضاريس المنطقة، والقوات المسلحة الليبية لن تهدأ حتى يتم تحرير مدينة مرزق وتطهيرها من الإرهاب بالكامل”، لافتا إلى أن عمليات الاستطلاع الجوي تشمل أيضا مدينة سبها إلى هون وكامل طرابلس.

وفي سياق أخر، وجه المسماري رسالة إلى أهالي مدينة غريان قائلا “القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين في غريان بل تستهدف المليشيات التي تسيطر عليها، مضيفا “قمنا بعملية استطلاع عملياتي بمدينة غريان بهدف إخراج الإرهابيين من مخابئهم”.

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