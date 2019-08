المتوسط:

التقى القائد العام للجيش المشير خليفة ابوالقاسم حفتر يستقبل بمكتبه في مقر القيادة العامة بالـرجمة وفداً لأعيان ومشائخ منطقة الشويرف.

وأكد وفد منطقة الشويرف خلال هذه الزيارة دعم منطقة الشويرف التام للقيادة العامة للجيش وحربها على الإرهاب والعصابات الإجرامية المُسلحة.

