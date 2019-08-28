الثني والحويج يشيدان بالموقف الدولي الداعم للحرب الجارية ضد الميليشيات

ليبيا – أطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء على نتائج جولة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج للعاصمة الفرنسية باريس وتداوله لنتائج قمة الدول السبع.

الحويج أشاد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة بالموقف الدولي الداعم لاستقرار ليبيا والحرب الجارية ضد الميليشيات المسلحة،فيما رحب الثني بالتغير الدولي الملحوظ حيال الملف الليبي مؤخرا.

ومن جهة أخرى،أطلع الحويج الثني على الترتيبات النهائية لإنشاء وتجهيز ديوان وزارة الخارجية في مدينة البيضاء،لافتا إلى أن استلامه سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة أوالتي ترغب في العمل في ليبيا من خلال وزارة الخارجية و التعاون الدولي وذلك ضماناً لحسن سير أعمالها وفقا لاحتياجات ليبيا المحلية وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة.

وفي سياق متصل،بحث الاجتماع تداعيات الهجوم الأخير من قبل الجماعات الإجرامية الوافدة والخارجة عن القانون على مرزق.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة منع التدخلات الخارجية من خلال مخاطبة دول الجوار وتقديم المساعدات اللازمة لأهل مرزق التي صدر قرار بشأنها من مجلس النواب باعتبارها مدينة منكوبة.