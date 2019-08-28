السعيدي: بيان السبع الكبار فضفاض ولا قيمة له

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن تصريحات الدول السبع حول القضية الليبية دليل على إدراك هذه الدول أن ليبيا مسألتها سياسية و ليست أمنية خاصة فرنسا و المملكة المتحدة و إيطاليا و امريكيا، معتبراُ أن البيان الصادر عن هذه الدول فضفاض ولا قيمة له ولا يعني الذهاب إلى اجراءات حقيقية للوصول لإجماع سياسي.

السعيدي أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه عندما تنتهي العمليات العسكرية في الغرب الليبي ستبدأ طاولة المفاوضات وتستدعي كل من هو مهتم بالشأن السياسي حيث سيكون لهذه الطاولة خصوصية لمن كانت بوصلته تجاه الوطن و ليس لمن يقاتل ضد الشعب الليبي.

ويرى أن مسألة ليبيا في يد المؤسسة العسكرية و هي الخلاص الوحيد لإنقاذ الوطن من هذه المجموعات الإرهابية، مجدداً تأكيده على أن المجتمع الدولي الذي ساهم في إسقاط ليبيا يصرح بمؤتمرات صحفية كالدول في مجلس الأمن المتمثلة في الخماسي يبحثون عن إطالة الأزمة واعتبار ليبيا بؤرة من بؤر الإرهاب كحال سوريا و العراق.

كما استطرد حديثه قائلاً”نحن محظوظين اليوم بوجود الشقيقة مصر بقيادة السيسي بمنظمة الوحدة الأفريقية وهو يدرك أن مسألة ليبيا أمنية و ليست عسكرية، عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمرأارسل رسالة و هو من يعبر عن الشعب الليبي في المحافل يدرك أن قضيتنا أمنية و ليست سياسية”.

واستبعد السعيدي عقد مؤتمر تجتمع فيه كافة الأطراف الليبية في الوقت الراهن أو أن تكون هناك طاولة مستديرة لتجمع السياسيين الليبيين لأنه لا بد من إنهاء الصراع العسكري والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تحارب الشعب الليبي لأنه عند انتهائها سيتجه مجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لكل الأقاليم الليبية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي وضع ليبيا في خانة و تركها تؤكل من قبل الذئاب المتوحشين والإرهابيين المطلوبين.

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