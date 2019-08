وزير خارجية اليابان يعلن عن إمكانية عودة شركات بلاده للاستثمار في ليبيا

المتوسط:

اجتمع وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني السيد محمد الطاهر سيالة مساء الأربعاء بالعاصمة اليابانية طوكيو مع تارو كونو وزير خارجية اليابان.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل تطوير التعاون وعودة السفارة اليابانية لمزاولة عملها من طرابلس والاستفادة من الجانب الياباني في تدريب الكوادر الليبية لبناء القدرات في مجال النفط والتعليم والتكنولوجيا وعودة الشركات اليابانية لاستكمال توليد الطاقة والاستثمار في عدة مجالات .

من جانبه رحب وزير خارجية اليابان بهذه الزيارة وأكد بأن هناك عددا من الشركات اليابانية تفكر في العودة والاستثمار في ليبيا وأن اليابان مازالت تقدم الدورات التدريبية في بناء القدرات في مجال الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من خلال تقديم المنح الدراسية، وقال بإن العلاقة بين ليبيا واليابان سوف تتطور من خلال التعاون المشترك بين الدولتين.

