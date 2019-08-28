لجنة الخارجية والدفاع بالشيوخ الفرنسي تؤكد على تعزيز التعاون بين ليبيا وفرنسا

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رسالة من رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب.

الرسالة عبر فيها كومب عن أهمية تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، مشددا على الحاجة لاستمرار الحوار الثنائي بين اللجنتين في كلا المجلسين.

الجدير بالذكر أن العقوري كان ضمن وفد مجلس النواب الذي أجرى زيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي خلال شهر أكتوبر الماضي بدعوة من مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية بمجلس الشيوخ، حيث التقى فيها كومب وأعضاء من مجلس الشيوخ، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية، وبحثوا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

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