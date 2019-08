الرئيس التونسي يلتقي غسان سلامة

المتوسط:

استقبل الرئيس التونسي محمد الناصر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة الذي ابلغه شكر الأمين العام لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسيّة على الدعم اليومي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأطلعه على نتائج اتصالاته لإيجاد موقف دولي موحد من المسألة الليبية.

و قال غسان سلامة بعد لقائه برئيس الجمهورية محمد ناصر “لقد حصل تطور مشجع في قمة الدول السبع في بياريتز ونريد أن نبني عليه بهدف ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية يسمح للأخوة الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم وللدول المجاورة وتونس على رأسها بالاستفادة من الاستقرار في ليبيا”.

