دبرز: على أهالي المنطقة الشرقية أن يشعروا بخطورة ما يقوم به حفتر

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز على أن الاستشاري يجدد في كل ملتقى الإدانة لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي لازال يتجدد من قبل من وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، منوهاً إلى أن الاستشاري من خلال لجنة الطوارئ تابع عن كثب وتواصل مع قادة وأعضاء من بلدية غريان للإطلاع على آخر المستجدات.

دبرز قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن محاولة إسترجاع غريان ما هي إلا محاولات وصفها بـ”البائسة” خاصة بعد سقوط قتلى في صفوف “الكرامة” وجلب مجاميع من المرتزقة حالياً على حد زعمه.

وقال :”ندين ما تقوم به بعض الدول الاقليمية وفرنسا ونحملها المسؤولية لأنه حتى العقيد الذي القي القبض عليه في غريان إعترف بشكل مبدئي أن إدارة المعركة لهذه الدول ومن المعيب على أخوتنا في برقة والمنطقة الشرقية وبعد هذه الأعداد من القتلى بين أبنائهم الذين لا زالوا ابنائهم يقدمون القرابين لهذا المجرم الذي ضرب نسيج ليبيا الإجتماعي”.

ودعا أهالي المنطقة الشرقية إلى الشعور بخطورة ما يجري وما يقوم به ” حفتر” ، متهماً الاخير بأنه يقوم بكل ذلك لغايات شخصية كونه مستخدم من المخابرات الفرنسية هو وأبنائه حسب زعمه.

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