اللواء المسماري: الميليشيات تكبدت خسائر في الزطارنة وفقدت القدرة على الهجوم

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية أكد أن المليشيات تكبدت خسائر في منطقة الزطارنة المحاذية للطريق الساحلي، وأضاف أنه تم أسر وقتل العشرات منهم وتدمير عدد من الآليات في المنطقة.

كما أضاف المسماري أن وحدات الجيش قامت لأول مرة بعملية الاستطلاع العملياتي في غريان مدعومة بغطاء جوي يوم أمس، وأن هدفها معرفة مخابئ الإرهابيين وجس العدو.

كما أضاف أن المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي باتت تميل إلى أسلوب الدفاع ولم تعد لديها القدرة على الهجوم.

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