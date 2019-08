“الوفاق” تنفي استقالتها وتسليم الحكم لـ”المؤقتة” وتعلن اختراق حسابها الا

المتوسط:

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق عن اختراق حساب حكومة الوفاق الوطني على التويتر نافيا البيان المتداول الذي نُشر على صفحة الحكومة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن البيان المذكور استقالة حكومة الوفاق وتسليم مقاليد الحكم للحكومة المؤقتة واتهام محافظ البنك المركزي الصديق الكبير بنهب أموال المصرف وإنفاقها على الميليشيات.

كما ذكر البيان المتداول اعتراف حكومة الوفاق بجهود الجيش في مكافحة الإرهاب وموقفه من معركة طرابلس.

