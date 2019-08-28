السويحلي: ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة ومؤسسات الدولة غارقة حتى أذنيها في الفساد

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن السويحلي عن أمله بأن يتم تدشين لجنة من المصرف المركزي والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء وبقرار سيادي من مجلسي النواب والدولة للكشف عن حسابات كل من تولى منصبا بعد عام 2011.

السويحلي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” أمس الثلاثاء قال :” ليته يتحقق ؛ ولكنني أراه مستحيلا فالمؤسسات التى ذكرت بالاضافة إلى ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية غارقة حتى اذنيها فى الفساد وإهدار المال العام بدرجات مختلفة وكُلٌ بما يستطيع …!!! ويبقى السؤال من يحاسب من؟”.