لجنة حصر العمالة الوافدة تقوم بحملة تسجيل الوافدين وإجراء تحاليل لهم ببراك الشاطئ

واصل لجنة حصر وتسجيل العمالة الوافدة ببراك الشاطئ عملها، بمشاركة أفراد من مديرية أمن المدينة، وعدد من الأطباء والمختبرات الطبية التي تبرعت بإجراء التحاليل،

وقد انتشرت فرق من المتطوعين في عدة مدارس ببراك الشاطئ، حيث يقوم المتطوعون بحصر العمال الوافدين وتسجيل أماكن إقامتهم، وسحب عينات دم منهم لإجراء الفحوصات.

وفي تصريح لقناتنا قال مدير مركز شرطة براك الشاطئ سليمان قريرة، إن الأجانب المقيمين في المدينة أقبلوا بشكل لافت على التسجيل والتقدم لإجراء الفحوصات، وأوضح اقريرة أن التحاليل ستجرى خلال يومين من أخذ العينات، وسيتم تسليم بطاقة خلو أمراض لكل من ثبتت سلامته منها، بينما يحال المرضى في ملف متكامل لإدارة لجنة الحصر لتنظر في الإجراء المناسب.

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