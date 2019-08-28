المحجوب: القوات المسلحة تستطيع إيقاف الملاحة بمطار معيتقية من خلال السيطرة الجوية

ليبيا – أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة خالد المحجوب أن مدينة غريان شهدت عملية نوعية تم تضخيمها إعلامياً حيث تقدم عدد من آليات بسيط تقدم وتم من خلالها الكشف عن العديد من النقاط، مشيراً إلى أنه كانت لدينا معلومات عن وجود الطيران المسير في أماكن أخرى تم تحديدها و معرفة طريقة تحشيد المجموعات بالنسبة للمليشيات.

المحجوب قال خلال برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء إن الآليات التي تقدمت كانت مجموعة بسيطة ولم تتقدم القوات الرئيسية لأن غريان لا زالت محاصرة من عدة محاور، موضحاً ان قوات الجيش دمرت عدد من المعدات الموجودة وتم خروج مجموعة من المليشيات التي تم قصفها في العزيزية.

وأشار إلى أن الماضي الخاص بالقوات الجوية الليبية واضح ومعروف حتى الطائرة التي حدث يها خلل وهبطت في تونس اكتشفوا أنها ليبية وقائدها ليبي، مبيناً أنهم يتنفسون الكذب فهم قاموا ببث صور قديمة منذ عام 2011 ونسبها للمحاور الآن.

وأضاف :”جاءت 6 طائرات تركيا قاموا بتوزيعها و نعرف أماكنها اليوم و الأمس لم يستدعي الأمر وجود طيران و تدخله لكن ضخمنا الموضوع إعلامياً وبالفعل إستطاع ان ينجح و يحقق الغاية وتحركت كل المحاور تم تفعيل عدد منها وتحريكها للجبهة بالتالي هذه خطوة مهمة تسجل لغرفة العمليات لها نتائج مهمة ومدلول جيد”.

كما بيّن أن الطائر الليبي الذي هبط في تونس طالبوا تسليمه كعدو وليس كموقف وطني، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تستطيع إيقاف الملاحة دون قذائف من خلال السيطرة الجوية لأن القوات لا يمكن أن تصل لمرحلة قصف مطار معيتقة كما يفكرون ويحاولون ادعائه.

وذكر أن الليبين أمامهم خيارين إما الدولة والجيش أو المليشيات والفوضى، معتبراً أن الاتراك مصلحتهم في ليبيا هو ضرب النسيج الإجتماعي وتهجير القبائل فهناك دعم خفي غير مباشر من تركيا كبطاقات الفيزا و الدولار الذي يتم تصريفه بتركيا لذلك دعم الغخوان يتم بطريقة لا يشعر بها أحد.

المحجوب علق على إعتقال آمر كتيبة مسلحة تابعة للقيادة العامة قائلاً:”ضابط في القوات المسلحة جاءوا به وهو يرتدي بجامته!! قصة الأسر و القبض على أحد يجب أن يكون فيه شيء من المنطق، لا ليس آمر كتيبة و غير مكلف الشخص بأي تكليف عسكري في المنطقة فذلك كلام عاري عن الدقة و الصحة الصراع لم يعود فيه مقومات عندما تستعين بمعارضة تشادية لتحتل بلاده و تهجر المواطنين في مرزق لا اعتقد أن هناك صورة أحقر من هذه بالتأكيد هناك تآمر على ليبيا ويجب على الليبيين الإنتباه”.

ولفت إلى أن القوة التي تقدمت بسيطة وأثبتت هشاشة المليشيات وتفكيرهم في الهروب، مؤكداً أن جماعة الإخوان فتحوا مدرسة في ليبيا تتنفس الكذب وتضرب الأخلاق والقيم حيث ذهب في نهجهم هؤلاء المليشيات ومن يشابههم.

وشدد على أن هناك مليشيات أعلنت انضمامها للجيش رغم عدم تقدمه بل تقدمت قوة معينة لغرض ما ولتنفيذ تجربة محددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية