مالية الوفاق تناقش تقديرات الميزانيات المقترحة لكافة القطاعات للعام 2020

ليبيا – بدأت وزارة مالية الوفاق أمس الثلاثاء بمناقشة تقديرات الميزانيات المقترحة لكافة القطاعات الممولة من الدولة في الباب الاول والثاني والرابع للعام 2020 .

اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول وفقاً لوكالة اانباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة وكيل وزارة المالية ابوبكر الجفال مع مندوبي ديوان وزارة العدل والجهات التابعة له وديوان وزارة العمل والتاهيل والجهات التابعة له .

ودعت الوزارة كافة القطاعات والجهات العامة بالدولة الى الاسراع في احالة تقديرات مشاريع ميزانيتها للعام 2020 على البريد الالكتروني للجنة المالية الدائمة وذلك في موعد اقصاه 31/08/2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية