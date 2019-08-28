المسماري: نملك أدلة على ارتباط مهاجمي مرزق بداعش

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الجيش يملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة لمدينة مرزق مع داعش الإرهابي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده من بنغازي، الأربعاء، أن القوات الجوية تستهدف المجموعات المسلحة في مرزق، وأن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أصدر الأوامر بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمة لها.

وأوضح المسماري أن القوات الجوية تقوم باستطلاع دائم لمنطقة مرزق وجنوبها وأم الأرانب وجنوبها أيضا، وأن الاستطلاع الجوي يمتد من مدينة سبها إلى هون، وكامل طرابلس.

ولفت المسماري إلى أن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية أكد اندلاع اشتباكات مسلحة بمنطقة الزطارنة، حيث تمكنت قوات الجيش من قتل العشرات من المهاجمين وأسرت عددا آخر ودمرت آلياتهم.

وبشأن الأوضاع في غريان، قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن عمليات الاستطلاع مستمرة في المدينة في غريان للتعرف على مواقع تخزين الأسلحة، موجها رسالة إلى أهالي غريان بأن الجيش هدفه القضاء على الإرهابيين ولا يستهدف المدنيين.

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