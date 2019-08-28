الثني يبحث احتياجات بلدية صبراتة وخاصة المتعلقة بالخدمية العاجلة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني سير عمل بلدية صبراتة واحتياجاتها، وذلك خلال استقباله لعدد من مسؤولي البلدية.

ومن أبرز ما ناقشه الثني خلال الاجتماع مشاكل الصرف الصحي بالبلدية ومضخات الرفع، إضافة إلى مشكلتي الكهرباء والنازحين بالبلدية، والاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة وتوفيرها على الفور، إلى جانب احتياجات شركة خدمات النظافة العامة، واحتياجات هيئة السلامة الوطنية من سيارات الإطفاء.

وفي سياق متصل، بحث الثني ملفات الصيانة، وخاصة صيانة المدارس المتضررة أثناء الحرب، ومقر البحث الجنائي صبراتة، إضافة إلى المركز الصحي تليل.

كما بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع وفد من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية غات سير العمل في البلدية، وأوضاعها من كافة النواحي الخدمية والإنسانية والمعيشية. كما بحث الاجتماع كافة المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للبلدية، وخاصة ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي. ووافق الثني على مشروع تغيير مسارات سيول الأمطار، وتوفير سيارات شفط مياه الآبار السوداء، إضافة إلى توريد وصيانة سيارات الإسعاف وسيارات رش المبيدات، وتأمين المحروقات والسلع التموينية لضمان وصولها للمواطنين بالسعر الرسمي، وصيانة الانجرافات التي تعرضت لها الطرق في البلدية جراء السيول بشكل عاجل.

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