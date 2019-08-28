صحة المؤقتة: مرض” الصفراء “A” المكتشف في درنة ليس خطيرا

طمأنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة مواطني مدينة درنة أن بعض حالات مرض” الصفراء ” من نوع “A” التي تم اكتشافها بين مواطني المدينة ليست بالخطيرة، وأنها تخضع لسيطرة الفرق الصحية بالوزارة،

حيث أصدر وزير الصحة سعد عقوب تعليماته لمكتب مكافحة العدوى وعدد من فرق العمل الطبية والصحية باحتواء حالات الإصابة بمرض الصفراء.

وأكدت الوزارة استقرار الأوضاع الصحية بالمدينة وأنها باتت تحت السيطرة الكاملة من قبل فرق مكافحة العدوى والرصد والتقصي، حيث أشارت التقارير المبدئية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالمرض بلغ سبع عشرة حالة في درنة وضواحيها.

هذا وباشرت اللجنة المكلفة من قبل وزير صحة المؤقتة مهام عملها في درنة لمتابعة إجراءات الرصد والتقصي الوبائي لمرض الصفراء A.

وأوضح مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية والمكلف بمكتب مكافحة العدوى الدكتور حسين العوامي، أنه تم عقد اجتماع موسع مع مدير إدارة الخدمات الصحية ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بدرنة، بحضور مدير مكتب الرصد والتقصي الوبائي بالرعاية الصحية الأولية، لمتابعة الإجراءات الفنية للأمراض والتقارير الدورية ومؤشرات مرض الصفراء، وفقا لتقرير فرق الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بالمدينة وما جاورها، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة وفاة إثر هذا المرض.

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