لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي تعقد اجتماعها التاسع

عقدت لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اجتماعها العادي التاسع اليوم الأربعاء، وقد صادقت اللجنة على محضر الاجتماع الثامن لعام ألفين وتسعة عشر، كما استعرضت تقرير الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة الاستقرار، ووافقت على إنشاء مقر للهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي واعتماد كافة محاضر اجتماعات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية.

وحضر الاجتماع مقرر اللجنة وأعضاؤها، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

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