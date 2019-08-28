سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»

عرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، على الرئيس التونسي محمد الناصر، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج نتائج اتصالاته من أجل ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية.

وقال سلامة، إن هناك تطورًا مشجعًا في قمة الدول السبع الصناعية في بياريتس، «نريد أن نبني على هذا التطور الإيجابي بهدف ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية، يسمح للأخوة الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم ويسمح للدول المجاورة، وتونس على رأسها، بالاستفادة من الاستقرار في ليبيا».

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