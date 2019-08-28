اجتماع لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية

عقد اليوم بمحطة كهرباء شمال بنغازي اجتماع ضم كلا من نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة عبد القادر النظيف، ومدير محطة كهرباء شمال بنغازي ورؤساء الأقسام فيها، بالإضافة إلى المستشارين الفنيين لشؤون الإنتاج بالهيئة المهندسين محمد بن غربية ومحمد الأشهب.

هذا وصرح المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة أن النظيف ناقش مع الحاضرين المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم بالصورة المطلوبة، ووضع الحلول العاجلة والمناسبة لها بالصورة التي تضمن عدم رجوعها مرة أخرى.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تقوم بها الهيئة لمعالجة كافة المشاكل في الشبكة الكهربائية.

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