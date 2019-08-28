حكومة الوفاق تستقيل على “توتير” وتنفي على “فيسبوك”

أخبار ليبيا24-خاص

نشرت حكومة الوفاق على حسابها الرسمي بـ “تويتر” الموثق بعلامة زرقاء اليوم الأربعاء بيان استقالة للمجلس الرئاسي، غير أن نفس عادت لتنفي ذلك على وجه السرعة، على نفس الحساب بـ “تويتر” وكذلك حسابها بـ”فيسبوك”.

وتسبب هذا التضارب الذي وقع في وقت وجيز بين نشر بيان الاستقالة وبين النفي، في طرح تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وبينما تساءل عدد من المتابعين، ما إن كان نشر بيان الاستقالة راجع إلى وجود صراع أو انشقاق داخلي، أكدت حكومة الوفاق على وجه السرعة في “تغريدة أخرى” على نفس الحساب أن البيان “مزور”.

ولاحقًا كتب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، يقول: ” التأكيد على اختراق حساب حكومة الوفاق الوطني على تويتر وأن ما نشر عار عن الصحة”.

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