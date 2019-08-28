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“الأعلى للدولة” يتجاوز اختصاصه بشأن المناصب السيادية‎

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المجلس الأعلى للدولة، الكيان السياسي الاستشاري الذي رشح مع رئاسي الوفاق واستمرارية النواب نتاجا لاتفاق الصخيرات برعاية القوى الدولية والإقليمية وكان اتفاقا لجميع الأطراف إلا أنه لم يصمد طويلا، وبات “الأعلى للدولة” الذي من المفترض أن يكون استشاريا تشريعيا أول من خرج عن سياق روح الصخيرات بتحوله التدريجي إلى جسم حاكم في الظل حينا وبكل وضوح غالبا.

جديد خروج الاستشاري عن صلاحياته، القرار الأخير بشأن استمرار شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في أعمالهم لمدة ستة أشهر، إلى حين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي، قرار انتزع من صلاحيات البرلمان المخول بإصداره ويستشار فيه من ثم أعلى الدولة الذي عكس الآية وحشر أنفه فيما لا يعنيه ثانية وكأنه يعلن أنه الحاكم الأول لشؤون البلاد.

أصحاب المناصب التي قرر مجلس الدولة دوام بقائهم لـ6 أشهر إضافية هم رئيس المحكمة العليا محمد إبراهيم الحافي، والنائب العام إبراهيم مسعود علي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الشاذلي السايح، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.

في كل فرصة سانحة يستغل “الأعلى للدولة” تشتت كيان الدولة ليصدر القرار تلو الآخر الذي يضمن بقاء خادمي تيار بعينه وتوجهات تصب في مصلحة الكتلة المتأسلمة التي ترنو إلى السيطرة على كل مفاصل الدولة وكيانها دون أي اعتبار لما فيه صالح الوطن والمواطن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • حتى يصبحوا كالشاذ تميم ابن العاهرة موزة هؤلاء المخنثين لا يستطيعون الاستقالة و لا يملكون من أمرهم شئ للاسباب الآتية:-
    حقائق : يتم نشرها للدول الاوروبية والعربية … والشعب الليبي الغيور

    فايز السراج تم تصويره عارياً في شريط مرئي فاضح وهو يفعل فيه من قبل تنظيم القاعدة … والسراج هو رئيس تنظيم القاعدة والاخوان في ليبيا … وحكومة الوفاق هي حكومة القاعدة والمقاتلة .
    اليوم ولاول مرة نقوم بنشر هذه التفاصيل جميع الاشرطة المرئية التي بحوزة ابوعبيدة زعيم كتيبة الفاروق الداعشية بمنطقة الزاوية وتم نقل هذه الاشرطة الى عبدالحكيم بلحاج عبر طائرات شركة الاجنحة ثم تسليمها الى تميم موزة والان نبدا بالتفاصل :
    1- تم تلويط فايز السراج وتصوير له شريط مرئي وهو يفعل فيه من قبل ابوعبيدة حتى يقوم بتنفيذ اوامر تنظيم القاعدة والاخوان من الدوحة .
    2- تم تلويط نوري ابوسهمين تم تصويره مع حنين وصاحبيتها، وهو متجرد من ملابسة تمام وتقوم حنين بحشي صبوعها في مؤخرته وهو يرقص .
    3- تم تلويط محمد عبدالعزيز الورفلي تم الفعل فيه وتصويره عارياً وهو يفعل فيه مثله مثل تم تلويط سليمان دوغة و تم تلويط على زيدان و تم تلويط عبدالرحيم الكيب و تم تلويط عمر الحاسي و تم تلويط امحمد المقريف و تم تلويط جميع الوزراء الذين عملوا بهذه الحكومات لتنفيذ الاوامر الاخوانية والقطرية في ليبيا.
    4- تم تلويط الصديق الكبير وتصويره عارياً .
    5- تم تلويط عبدالرحمن السويحلي وتصويره عارياً .
    6- تم تلويط حسن وونيس في سبها تصوريره عارياً .
    7- تم تلويط احمد معتيق وتصويره عارياً .
    8- تم تلويط عثمان عبدالجليل وتصوريره عارياً .
    9- تم تلويط وزير الصحة والمالية وتصويرهم عاريان.
    10- تم تلويط المجبري وتصويره عارياً.
    11- تم تلويط زياد دغيم تصويره عارياً .
    12- تم تلويط كارة وتصويره عارياً.
    13- تم تلويط هيثم التاجوري وتصويره عارياً.
    14- تم تلويط سياله وتصويره عارياً.
    15- تم تلويط نصر المشاي وتصويره عارياً .
    16- تم تلويط شكشك وتصويره عارياً .
    17- تم تلويط مصطفى صنع الله وتصويره عارياً.
    18- تم تلويط عبدالرزاق العرادي وتصويره عارياً.
    19- تم تلويط سعد العبيدي وتصويره عارياً.
    20- تم تلويط ابراهيم الجضران وتصويره عارياً.
    21- تم تلويط زياد الدغيم وتصويره عارياً .
    22- جميع اعضاء مجلس النواب الذين قام بزيارة طرابلس تم تلويطهم وتصويرهم عاريين .
    23- تم تلويط خالد المشري وتصويره عارياً.
    24- تم تلويط ابوالقاسم الزوي وتصويره عارياً.
    25- تم تلويط بشير حميد وتصويره عارياً.
    26- تم تلويط الساعدي معمر وتصويره عارياً.
    27- تم تلويط عبدالله ناكر وتصويره عارياً.
    28- تم تلويط عبدالمجيد مليقطة وتصويره عارياً.
    29- تم تلويط صالح المخزوم وتصويره عارياً.
    30- تم تلويط عماد الطرابلسي وتصويره عارياً.
    31- تم تلويط اسامة اجويلي وتصويره عارياً.
    32- جميع قادة المجالس العسكرية تم تلويطهم وتصويرهم .
    33- تم تلويط جميع سجناء الكلية العسكرية وتصويره عارياً.
    34- جميع شباب الزاوية الذين يعملون مع العبد ابوعبيدة تم تلويطهم من قبل ابوعبيدة وتصويرهم عاريين لكي يقوم بتنفيذ اجندات القطرية في ليبيا .
    لقد سلم هيثم التاجوري شريط نوري ابوسهين وهويرقض عارياً مع حنين وهي تخشي له في الصوابع في مؤخرته الى مهدي الحاراتي والحاراتي سلمهوا الى بلحاج وبلحاج سلمه لقطر … احد مصادرنا المقربة من العبد ابوعبيدة تحصلنا على نسخة من هذه الفضائح التي نقلها الى قطر عبر شركة الاجنحة لعبد الحكيم بلحاج على فلاش مموري … ونطالب السيد غسان سلامة والاتحاد الاوروبي بإحالة السراج وحكومته الى الطبيب الشرعي للكشف عليهم وجميع الذين ذكرناهم في هذا التقرير بمافيهم القادة العسكريين والامنيين والسياسين … وأم وزراة الخارجية يتم إحالتها بالكامل من البواب الى الوزير الى السفراء الى الطبيب الشرعي للكشف عليهم … وجميع القيادات التي نشاهدها الاذاعات المرئية وتعادي الجيش الوطني كلهم تم تلويطهم والفعل فيهم وانتهاك شرفهم من قبل ابوعبيدة زعيم كتيبة الفاروق الذي لديه نسخة في مقر الكتيبة بعد تسليمها لقطر .
    والدليل صحة مصادرنا المقربة من هذا العبد يقوم الان بتصوير الشباب الذين تم القبض عليهم ببوابة 27 عبر اشرطة مرئية فاضحه وتلويطهم حتى لا يعودا لقتالهم مرة ثانية وننصح أهالى وعائلات هؤلاء بإحالة أبنائهم الى الطبيب الشرعي للكشف على شرفهم … جميع الموالين لفايز السراج هم مفعول فيهم وتم تصويرهم عبر اشرطة مرئية فاضحة بمافيهم نسائهم وبناتهم وزوجاتهم … فهم ليس لهم خيار الا الانضمام لهم خوفاً من الفضيحة … فلهذا قاموا بدعم انصار الشريعة والدفاع عنهم والميلشيات وتمويلها والدفاع عنها .
    – اسئلوا تواتي العيضة لماذا هرب من طرابلس ؟؟؟ .
    – اسئلوا عبدالله الثني لماذا هربوا من طرابلس ؟؟ … هؤلاء الشخصين لديهم جميع المعلومات وتفاصيل انتهاك اعراضهم وشرفهم من قبل العبد ابوعبيدة الذي نقل هذه الاشرطة الى بلحاج تم الى قطر .
    فلهذا نرتهم يهرلون نحو قطر ويقدمون الولاء والطاعة ولكن السراج قاموا بتسليم قوائم بها جميع اسماء التنظيمات الارهابية والميلشيات الى الامارات للأنتقام لشرفه الذي انتهكه له ابوعبيدة .
    وننصح الجيش الوطني الى التسجيلات تنظيم داعش الذين تم القبض عليهم في بنغازي اثناء تحريرها من الجماعات الارهابية وجميع عمليات الاغتيال قام بها المؤتمر الوطني بقيادة المقريف وابوسهمين باوامر ابوعبيدة القادمة من قطر … ومجزرة الشاطئ قام بها مهدي البرغثي ومعتيق باوامر ابوعبيدة القادمة من قطر… ومجزرة غرغور قام يوسف المنقوش باوامر ابوعبيدة القادمة من قطر … اسئلوا مهدي البرغثي لماذا ذهب الى الزاوية ؟؟… اسئلوا ابوسهمين لماذا استقبل ابوعبيدة انثاء عودته من مصر في الزاوية؟؟… اسئلوا ابوالقاسم الزوي لماذا يسوق للمصالحة؟… فجميع انصار مشروع ليبيا الغد والذين انضموا الى حكومة طرابلس الفبرايرية باسم المصالحة فيهم مفعول بمافيهم سيف الاسلام … وكذلك شيوخ المصالحة وتم تصويرهم عبر اشرطة مرئية … عثمان بن نعمان هو وزير خارجية نتظيم القاعدة والناطق الرسمي لأبوعبيدة … سيتم نشر هذه الفيديوهات كلها بمافيهم فيديو موزة وهي عارية ويمارس فيها من قبل الزعيم الليبي معمر القذافي.

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