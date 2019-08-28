اخبار ليبيا الان

لجنة إعادة استقرار بنغازي تتخذ قرارات مهمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

عقدت مساء اليوم لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي اجتماعها التاسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” وحضور محافط مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري ” و عدد من المسؤولين ببلدية بنغازي .

و تم خلال الاجتماع إقرار ما اتفقت عليه اللجنة باجتماعها السابق ، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها لإعادة استقرار بنغازي .

كما تناول الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة على إنشاء مقر للهيئة العامة العامة للإسكان والمرافق بمدينة بنغازي ، بالإضافة إلى اعتماد نقاشات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك