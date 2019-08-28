لجنة إعادة استقرار بنغازي تتخذ قرارات مهمة

العنوان_بنغازي

عقدت مساء اليوم لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي اجتماعها التاسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة “عبد الله الثني” وحضور محافط مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري ” و عدد من المسؤولين ببلدية بنغازي .

و تم خلال الاجتماع إقرار ما اتفقت عليه اللجنة باجتماعها السابق ، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها لإعادة استقرار بنغازي .

كما تناول الاجتماع موافقة أعضاء اللجنة على إنشاء مقر للهيئة العامة العامة للإسكان والمرافق بمدينة بنغازي ، بالإضافة إلى اعتماد نقاشات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية .

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