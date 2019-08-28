الثني يأذن لإدارة مركز بنغازي الطبي بالتعاقد مع 200 عنصر طبي وطبي مساعد

منح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني الإذن لإدارة مركز بنغازي الطبي من أجل التعاقد مع 200 عنصر طبي وعنصر طبي مساعد«محليا» لسد العجز الحاصل في المركز.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة، سالم الحصادي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة عبدالله الثني عقد اجتماعا مطولا مع مدير عام المركز الدكتورة فتحية العريبي مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل وبحث آخر المستجدات والتطورات بالمركز والمشاكل والعراقيل التي يعاني منها المرفق الصحي الأبرز شرق البلاد.

وأوضح الحصادي أن مركز بنغازي الطبي «يعاني نقصًا في العناصر الطبية ومشاكل في البنية التحتية والأكسجين المركزي وأجهزة التكييف أيضًا»، مؤكدًا أن رئيس الحكومة الموقتة «تعهد بحل كافة المشاكل التي يعاني منها المركز، كما منحهم الإذن بالتعاقد مع عناصر طبية وطبية مساعده محليًا لسد العجز الذي يعاني منه بشكل عاجل».

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