الصافي: هذه حقيقة مشاركة مقاتلون أجانب في معركة طرابلس

المتوسط:

أكد نائب رئيس الوزراء الليبي الأسبق، الطيب الصافي، أن ” “هناك مقاتلون أجانب قادمين من مدينة إدلب السورية إلى ليبيا وهم يقاتلون فعلاً في صفوف مليشيات الموجودة في طرابلس التي تحارب الجيش الليبي”.

وأضاف، في تصريحات صحفية له، “كذلك يتواجد ضباط أتراك في غرف العمليات وهذا الأمر معروف ولا يستطيع أحد أن ينكره”.

وأكمل ، “الموقف الروسي ممتاز خاصة فيما يخص مجلس الأمن وهناك تنسيق كامل بين الدولة الليبية والحكومة الروسية ونحن نعتز بمواقف الحكومة الروسية “.

