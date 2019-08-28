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ليبيا.. الطريق المسدود؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

فقرة وجها لوجه نتوقف عند إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها أحبطت هجوما لقوات الجيش الوطني الليبي كما تسمي نفسها بقيادة المشير خليفة حفتر لاستعادة مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس في وقت تتعالى فيه أصوات دولية للتهدئة وتغليب الحل السياسي، مع زينة العمراني الناشطة السياسية ورئيسة جمعية ليبيا الجديدة وكامل المرعاش الصحفي والمحلل السياسي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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