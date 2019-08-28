ليبيا.. الطريق المسدود؟

فقرة وجها لوجه نتوقف عند إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها أحبطت هجوما لقوات الجيش الوطني الليبي كما تسمي نفسها بقيادة المشير خليفة حفتر لاستعادة مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس في وقت تتعالى فيه أصوات دولية للتهدئة وتغليب الحل السياسي، مع زينة العمراني الناشطة السياسية ورئيسة جمعية ليبيا الجديدة وكامل المرعاش الصحفي والمحلل السياسي.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الصافي: هذه حقيقة مشاركة مقاتلون أجانب في معركة طرابلس
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
الثني يأذن لإدارة مركز بنغازي الطبي بالتعاقد مع 200 عنصر طبي وطبي مساعد
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
#ليبيا_الآن| اللواء التاسع يخوض اشتباكات عنيفة بمحور الزطارنة
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
لجنة إعادة استقرار بنغازي تتخذ قرارات مهمة
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك