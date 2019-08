الرئيس التونسي: من مصلحة بلادي عودة الأمور إلى نصابها في ليبيا

المتوسط:

أفاد بيان الرئاسة التونسية بأن الرئيس التونسي محمد ناصر عبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبادراته من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وأوضح بيان الرئاسة، تعليقا على لقاء الرئيس التونسي محمد ناصر و المبعوث الأممي غسان سلامة، أن ” الرئيس التونسي جدد تأكيد مواصلة دعم تونس وتأييدها للمبعوث الأممي ولخطته في ليبيا بما يسمح بحقن دماء الأشقاء في ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السياسية لتستعيد ليبيا مكانتها الطبيعية ويعود الاستقرار إلى المنطقة”.

وشدد الرئيس التونسي، على أنّه من مصلحة تونس أن تعود الأمور إلى نصابها في ليبيا نظرا للترابط المتين بين البلدين”.

