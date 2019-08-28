17 إصابة بمرض “الصفراء” في درنة وضواحيها

أكدت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة استقرار الوضع الصحي في مدينة درنة، مطمئنة المواطنين بأنه تم اكتشاف بعض حالات مرض”الصفراء نوع “A” لكنها ليست خطيرة وهي تحت السيطرة.

وقال الوزارة في بيان إن التقارير المبدئية تشير إلى أن إجمالي عدد الإصابات بمرض الصفراء بلغ 17 حالة في درنة وضواحيها، منها حالة واحدة من بلدية أم الرزم إلى جانب حالتين من بلدية القبة، وحالة واحدة من القيقب.

وأكدت وجود 4 حالات بمستشفى الوحدة، أما باقي الحالات فهي تتردد على العيادات الخارجية، في حين لم تسجل رسميا حتى الآن أي حالة وفاة.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الإصابات جاءت بسبب عدم تقيد بعض المطاعم باشتراطات السلامة الصحية، ومياه الشرب الملوثة.

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