بين النفي والإثبات… هل يكشف بيان المجلس الرئاسي خلافات مخفيّة داخل الوفاق

خلف البيان المنسوب لحكومة الوفاق حول استقالة المجلس الرئاسي، والذي نفته الوفاق في مرحلة لاحقة ردود فعل مختلفة في الشارع الليبي وبين السياسيين.

ففي وقت نفت الوفاق أن يكون البيان صحيحا معتبرة أن موقعها على موقع تويتر تم اختراقه، وهو ما نشره رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في صفحته على فيسبوك، صدرت مواقف أخرى حول خلافات كبيرة داخل المجلس قد تكون وراء بيان الاستقالة، بعد اتهامات الأفريكوم لحكومة الوفاق بأنها متحالفة مع تنظيمات إرهابية.

كما ذكر بعض النشطاء أن البيان صحيح والدليل أنه موثق بعلامة الملكية الزرقاء التي يصعب معها الاختراق المزعوم، ما يؤكّد أن خلافات ما كانت سببا في نشر البيان.

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