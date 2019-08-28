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الجيش: “السراج” تراجع عن قرار الاستقالة بسبب ضغوط الميليشيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

علق المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش على أزمة البيان المنسوب للمجلس الرئاسي والذي نُشر على صفحته بتوتير.

وقال المركز، إنه ” قد يكون نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة الغير شرعية جاء بناءا على ضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس”.

وأضاف المركز، أن ” الضغوط دفعت السراج للتراجع عن قرار التنازل المؤلم على حسب قوله الذي تحدث به في اجتماع مغلق نشر منه مقطع منقوص”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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