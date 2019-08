الجيش: “السراج” تراجع عن قرار الاستقالة بسبب ضغوط الميليشيات

المتوسط:

علق المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش على أزمة البيان المنسوب للمجلس الرئاسي والذي نُشر على صفحته بتوتير.

وقال المركز، إنه ” قد يكون نفي السراج صحة البيان وتأكيد اختراق الحسابات الخاصة بالحكومة الغير شرعية جاء بناءا على ضغط من الميليشيات السياسية والإسلامية وبعض قادة المجموعات الإرهابية والإجرامية بطرابلس”.

وأضاف المركز، أن ” الضغوط دفعت السراج للتراجع عن قرار التنازل المؤلم على حسب قوله الذي تحدث به في اجتماع مغلق نشر منه مقطع منقوص”.

