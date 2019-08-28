“نقابة المعلمين” تعلن الدخول في إضراب عام

قررت النقابة العامة لمعلمي ليبيا، الاعتصام والدخول في إضراب عام بدءا من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل، احتجاجا على عدم زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وقالت النقابة في بيان أصدرته، الأربعاء، إن اعتصامها يأتي للمطالبة بتنفيذ القانون رقم (4) وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة في حسابات كل المعلمين والعاملين في التربية.

وأكدت النقابة أنها لن تعدل عن الإضراب إلا في حال تنفيذ القانون رقم (4)، وإدراج الزيادة المقررة في القانون بحسابات المعلمين والعاملين في التربية بالمصارف التجارية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عبد ربه البرعصي، طالب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير المالية والتخطيط بتفعيل قرار زيادة المرتبات الصادر العام الماضي.

وأوضح عبد ربه في كتاب رسمي وجهه للمؤسسات المعنية أن الزيادة أصبحت واجبة، مشددا على أهمية سير العملية التعليمية في كافة المؤسسات.

وفي يونيو الماضي، نظم معلمون من المنطقة الشرقية وقفة احتجاجية أمام مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء، للمطالبة بتنفيذ القرار 4 لسنة 2018 الخاص برفع مرتبات المعلمين.

وكانت النقابة العامة للمعلمين هددت في مارس الماضي بتصعيد الموقف في حالة عدم صرف علاوة المعلمين في المناطق الغربية والجنوبية، ومنحت بذلك الوقت حكومة الوفاق أسبوعين لتنفيذ القرار.

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