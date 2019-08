المتوسط:

نفت عضو مجلس النواب” سلطنة المسماري ” التصريحات المتداولة المنسوبة لها حول زيادة مرتبات المعلمين.

وأوضحت المسماري، في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها لا ” يوجد أي حساب أو صفحة لها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي كما وتنفي ما يتداول عنها من تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة مرتبات المعلمين”.

The post المسماري : هذه حقيقة تصريحاتي حول زيادة مرتبات المعلمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية