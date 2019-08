المتوسط:

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين البلدين ، والتعاون العسكري، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

