السراج : على مليشيات حفتر تسليم نفسها لقواتنا الباسلة

ليبيا – بارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لمسلحيه في مدينة غريان وحياهم بمناسبة ما وصفه بـ” إفشالهم محاولة ميليشيات حفتر اختراق دفاعات المدينة “.

وذهب السراج في بيان له اصدره في وقت متأخر اليوم الاربعاء باسم ماتبقى من مجلسه الرئاسي واطلعت عليه المرصد بالقول أن مسلحيه قد لقنوا القوات المسلحة التى وصفها بـ”المليشيات المعتدية” درسا آخر في الشجاعة وأساليب القتال حسب تعبيره

وأضاف :” لقد استطاعت قواتنا الباسلة الحاق الهزيمة بالميليشيات المعتدية والقبض على آمر غرفة عملياتها وملاحقة فلولها، لتعيدها من الأوهام العقيمة إلى واقعها المرير”. في إشارة منه للعميد بوحرارة المتقاعد من غرفة غريان منذ 2017 .

وأكد السراج على استعداد مسلحيه المدعومين بعدد من المطلوبين والمعاقبين محلياً ودولياً وفقاً لتقارير محلية وغربية لأداء مهامهم باقتدار ، مضيفاً :” لن يجني المعتدين سوى الهزيمة”.

ودعا السراج أفراد القوات المسلحة بالقيادة العامة الذين وصفهم بـ” المغرر بهم المتورطين بالقتال ضمن المليشيات المعتدية” إلى تسليم انفسهم حرصاً على دمائهم حسب قوله، مبيناً بانه سيعاملهم معالمة كريمة وذلك قبل فوات الأوان.

واختتم رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي بيانه بالتأكيد على حرصه على متابعة تأمين مدينة غريان عسكرياً وامنياً ضد اي عدوان جديد وتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين بحسب نص البيان.

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